Streit beim Gassigehen: Plötzlich prügelt Herrchen mit ’nem Holzknüppel los

Zwischen zwei älteren Hundebesitzern gab es wohl öfter schon Unstimmigkeiten. Diesmal aber eskalierte die Situation – einer der Herrchen griff zum Holzknüppel.

Ein 68 Jahre alter Mann ist am Samstag in Niendorf (Landkreis Rostock) beim Spaziergang mit seinem Hund von einem anderen Hundebesitzer mit einem Holzknüppel angegriffen und verletzt worden. Der 62-jährige Tatverdächtige, der ebenfalls seinen Hund mitführte, habe den Geschädigten unter Vorhalt eines Holzknüppels zunächst verbal bedroht und schließlich durch mehrere Hiebe angegriffen, hieß es von der Polizei am Montag. Das Opfer sei zu Boden gestürzt, nachdem es einen Kopftreffer erlitt.

Landkreis Rostock: Hundebesitzer mit Holzknüppel angegriffen

Allerdings ließ der mit 0,35 Promille alkoholisierte Angreifer auch dann nicht von dem Mann ab. Er kniete sich laut Polizei auf den Verletzten und versuchte mit einem vom Knüppel abgebrochenen, spitzen Teilstück auf sein Opfer einzustechen. Das beherzte Einschreiten von Zeugen habe Schlimmeres verhindert. Beide Männer wohnen in Niendorf südlich von Rostock.

Das könnte Sie auch interessieren: Tödliches Drama in Hamburg: Warum wollte ein Sohn seinen Vater verbrennen?

Der Rettungsdienst brachte den Geschädigten nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Rostocker Krankenhaus. Es laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach vorliegenden Erkenntnissen gab es aufgrund der Hunde zwischen beiden Parteien bereits in der Vergangenheit Unstimmigkeiten. (dpa/mp)