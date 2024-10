Frau bemerkt Spinne im Auto – und verursacht schweren Unfall

Weil sie eine Spinne in ihrem Auto entdeckt hatte, geriet eine Autofahrerin (46) bei Burg Stargard (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in den Gegenverkehr und krachte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Beide wurden leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, verzog die Frau am Montagnachmittag beim Versuch, die Spinne zu entfernen, das Lenkrad nach links und geriet in den Gegenverkehr, wo ihr Auto mit dem Wagen eines 66-Jährigen kollidierte.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs gefährliche Exoten: Mit 81 Giftschlangen in einem Haushalt

Die Frau sei von der Spinne abgelenkt gewesen und habe zu spät gemerkt, dass sie in den Gegenverkehr geraten war, so die Polizei. Beide Fahrer kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. (dpa/mp)