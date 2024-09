Sie wollte überholen: 17-Jährige stirbt bei Motorradunfall

Eine 17-jährige Motorradfahrerin ist am Montag bei einem Unfall in der Nähe von Groß Kiesow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gestorben.

Die junge Fahrerin wollte auf der Kraftfahrstraße 11 kurz hinter der Abfahrt Groß Kiesow Meierei an einem vorausfahrenden Mercedes vorbeiziehen. Gegen 18.50 Uhr passierte bei dem Überholmanöver dann das Unglück. Das Motorrad kam von der Fahrbahn ab und krachte links gegen zwei Bäume. Die 17-Jährige wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb, heißt es von der Polizei.

Die Straße war daraufhin für drei Stunden gesperrt, da zahlreiche Rettungskräfte vor Ort im Einsatz waren. Ein Gutachter soll jetzt die genaue Unfallursache untersuchen. Das Motorrad war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 2000 Euro. (mp)