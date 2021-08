Ein schwerer Unfall in Neu Kassow (Landkreis Rostock) beschäftigte am Dienstagmorgen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Eine Autofahrerin war mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Retter mussten die Schwerverletzte aus dem Wrack befreien.

Der Unfall geschah gegen 8 Uhr auf einer Landstraße in Neu Kassow bei Schwaan (Mecklenburg-Vorpommern). Hier war die 59-Jährige mit ihrem Kia aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Das Auto wurde durch den Aufprall so stark deformiert, dass das Unfallopfer in dem Wrack eingeklemmt wurde.

Gegen Baum gekracht – Unfallopfer im Wrack eingeklemmt

Es dauerte rund 15 Minuten, bis die Retter die 59-Jährige mit Rettungsschere- und Spreitzer aus dem Wrack befreit hatten. Danach wurde sie mit dem Helikopter in eine Klinik transportiert. Der Unfallort war für die Dauer der Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme voll gesperrt.