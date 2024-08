Schüsse im Ostseebad – 25-Jähriger außer Lebensgefahr

Nach den Schüssen in dem Strandort Zingst dringen nur sehr spärlich Informationen nach außen. Es gab Durchsuchungsaktionen – aber auch eine gute Nachricht.

Ein 25 Jahre alter Mann, der vorigen Freitag in Ostseebad Zingst durch Schüsse schwer verletzt wurde, ist außer Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Montag mit. Er und ein ebenfalls angeschossener 24-Jähriger seien aber beide noch in stationärer Behandlung. Über die Hintergründe der Tat teilte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen weiter nichts mit. In den vergangenen Tagen habe es aber Durchsuchungsaktionen gegeben, bei denen auch Spezialkräfte zum Einsatz kamen.

Schüsse in Zingst: Einsatzkräfte stürmten Wohnhaus

Der „Nordkurier“ berichtete in dem Zusammenhang, dass bereits am Freitagabend schwer bewaffnete Einsatzkräfte ein Wohnhaus im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf gestürmt hätten. Nach internen Informationen seien die Beamten auf der Suche nach einem Mann gewesen, der möglicherweise in Verbindung zu der Tat stehen könnte. Der Verdächtige sei aber nicht angetroffen worden.

Nach ersten Ermittlungen gehörten die beiden angeschossenen Männer zu einer kleinen Personengruppe. Sie standen auf dem Seebrückenvorplatz in Zingst, wo sich unter anderem ein kleines Bistro, das Kurhaus sowie ein Restaurant befinden. Der Platz liegt erhöht auf dem Deich, darunter verläuft die Seestraße, von der es eine gepflasterte Service-Zufahrt gibt.

Schüsse in Zingst wurden wohl aus Autos abgefeuert

Die Ermittler gehen bislang davon aus, dass die Täter von einem Auto von der Seestraße aus auf die beiden Männer schossen. Möglicherweise sei das Fahrzeug auch in einem kleinen Bogen ein Stück die Zufahrt hochgefahren. Dann fielen die Schüsse, wobei die Distanz zwischen Schützen und Opfer etwa 30 bis 40 Meter betragen habe.

Ermittelt wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Bei den Opfern handelt es sich um Deutsche. „Es laufen weitreichende Fahndungsmaßnahmen nach möglichen Tatverdächtigen“, so eine Polizeisprecherin.

Das Ostseeheilbad Zingst ist wegen seiner Strände ein beliebter Urlaubsort. Am Seebrückenvorplatz führt ein im Sommer vielbefahrenen Küstenradweg vorbei, zudem kommt man von dort direkt zum Ostsee-Strand. Auf der anderen Seite liegen ortseinwärts Hotels, Restaurants, Geschäfte und Ferienhäuser. (dpa/mp)