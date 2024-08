Ostsee-Urlaubsort: Schüsse aus Auto – ein Mann in Lebensgefahr

Um kurz nach Mitternacht fallen in dem idyllischen Strandort Zingst Schüsse, offenbar aus einem Auto heraus. Es gibt zwei Schwerverletzte.

Noch unbekannte Täter haben im Küstenort Zingst zwei junge Männer durch Schüsse schwer verletzt. Ein 25-Jähriger musste in der Nacht mit dem Helikopter in eine Klinik geflogen werden. Er schwebt laut Polizei in Lebensgefahr. Ein 24-Jähriger wurde den Angaben zufolge ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Ermittlungen gehörten die beiden Männer zu einer kleinen Personengruppe. Sie standen auf dem Seebrückenvorplatz in Zingst, wo sich unter anderem ein kleines Bistro, das Kurhaus sowie ein Restaurant befinden. Der Platz liegt erhöht auf dem Deich, darunter verläuft die Seestraße, von der es eine gepflasterte Service-Zufahrt gibt.

Die Ermittler gehen bislang davon aus, dass die Täter von einem Auto von der Seestraße aus auf die beiden Männer schossen. Möglicherweise sei das Fahrzeug auch in einem kleinen Bogen ein Stück die Zufahrt hochgefahren. Dann fielen die Schüsse, wobei die Distanz zwischen Schützen und Opfer etwa 30 bis 40 Meter betragen habe.

Zu den Hintergründen der Tat auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und möglichen Tatverdächtigen könnten aus ermittlungstaktischer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben getätigt werden, so die Polizei weiter. Ermittelt wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Bei den Opfern handelt es sich um Deutsche. Im Laufe des Tages sicherten Spezialisten aus den Kriminalpolizeiinspektionen Anklam und Rostock Spuren am Tatort. Dabei wurde auch 3D-Scan-Technik eingesetzt.

Angriff am Strand von Prerow Anfang Juli

Das Ostseeheilbad Zingst ist wegen seiner Strände ein beliebter Urlaubsort. Am Seebrückenvorplatz führt ein im Sommer vielbefahrenen Küstenradweg vorbei, zudem kommt man von dort direkt zum Ostsee-Strand. Auf der anderen Seite liegen ortseinwärts Hotels, Restaurants, Geschäfte und Ferienhäuser.

Vor rund einem Monat hatte es auf der idyllischen Halbinsel einen Angriff auf eine siebenköpfige Gruppe in Prerow gegeben – etwa neun Kilometer entfernt von Zingst. Am Strand war die Gruppe von vier Männern verfolgt und körperlich angegriffen worden. Drei der Angegriffenen erlitten nach Angaben der Polizei Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahl. Zur Tatzeit hatten am Strand viele Menschen Sterne beobachtet. (dpa/mp)