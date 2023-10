Schon wieder! Unbekannte sprengen Geldautomat und flüchten

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen Bankautomaten in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gesprengt. Wie viel Beute die Täter machen konnten, ist noch unklar.

Trotz Fahndungsmaßnahmen direkt nach der Tat konnten die Einsatzkräfte keine Tatverdächtigen identifizieren oder auffinden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Unbekannte sprengen Geldautomat in Ludwigslust

Die Höhe des Sachschadens muss nun ermittelt werden. Verletzt wurde bei der Sprengung niemand. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Die Polizei konnte zunächst keine Angabe dazu machen, ob Geld gestohlen wurde.

Erst Ende September sprengten unbekannte Täter in Hamburg einen Geldautomaten und verloren auf ihrer Flucht einige Geldscheine. Immer wieder kommt es zu Taten wie dieser. Vor allem niederländische Gangster schlagen in Deutschland zu. Ein Grund dafür laut Landeskriminalamt: Bei uns liegt mehr Geld in den Automaten als anderswo in Europa. (dpa/mp)