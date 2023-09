Geldautomat in Hamburg gesprengt – Geld liegt auf der Straße

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch in Lurup einen Geldautomaten gesprengt. Wie viel Geld sie erbeutet haben, ist unklar. Auf ihrer Flucht verloren sie einen Haufen Banknoten.

Es muss ein ohrenbetäubender Knall gewesen sein, der sich gegen 4.30 Uhr im Bereich einer Postbank-Filiale in der Luruper Hauptstraße ereignete. Bislang unbekannte Täter hatten dort einen Geldautomaten gesprengt. Die Druckwelle der Detonation war so enorm, dass Glas im Gebäude splitterte. Ein Anwohner sah noch, wie mehrere dunkel gekleidete Personen mit einem Kleinwagen in Richtung stadteinwärts flüchteten

Weil zu befürchten war, dass Sprengstoffreste zu einer Gefahr führen könnten, wurde auch ein Sprengmeister des Landeskriminalamt (LKA) alarmiert. Mehrere Streifenwagen fahndeten in der Umgebung nach den Tätern – erfolglos.

Ein Polizist sammelt Geldscheine ein, die die Täter auf der Flucht verloren haben. HamburgNews Ein Polizisten sammelt Geldscheine ein, die die Täter auf der Flucht verloren hatten.

Wie viel Beute sie gemacht haben, ist zur Stunde unklar. Auf ihrer Flucht verloren sie einen großen Batzen Euro-Scheine. Die sammelten die eingesetzten Polizisten wieder ein. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 4286 56789 zu melden.