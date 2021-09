Schlimmer Unfall im Norden: Kind stürzt zehn Meter in die Tiefe

Bei einem Sturz aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Montagabend ein vierjähriger Junge schwer verletzt worden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Junge mit einer Beinfraktur in eine Hamburger Klinik gebracht.

Der Junge soll ersten Erkenntnissen zufolge zunächst aus dem Fenster einer Wohnung im zweiten Obergeschoss geklettert sein. Anschließend soll er auf dem Fensterbrett den Halt verloren haben. Daraufhin stürzte er rund zehn Meter in die Tiefe.

Sturz aus zweitem Stock: Junge erlitt Beinfraktur

Zeugen riefen daraufhin die Rettungskräfte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verunglückten anschließend in eine Hamburger Klinik. Er erlitt unter anderem eine Beinfraktur.

Die Polizei ermittelt jetzt zu den genauen Umständen, die zu diesem Vorfall führten. Nach ersten Erkenntnissen soll sich die Mutter zum Zeitpunkt des Unglücks in der Küche aufgehalten haben. Währenddessen befand sich der Vierjährige offenbar zusammen mit seiner zweijährigen Schwester im Wohnzimmer. (dpa/lm)