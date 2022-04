Schäden an Autobahn: Hier gilt ein neues Tempolimit

Auf der A20 heißt es: Runter vom Gas! Wegen Schäden an der Fahrbahn gilt auf Teilstrecken in Mecklenburg Vorpommern ein neues Tempolimit von 100 Stundenkilometern. Beiden Fahrtrichtungen sind betroffen.

Angekündigt wurde die neue Geschwindigkeitsbegrenzung von der zuständigen Autobahn GmbH des Bundes. Betroffen sind Teilstrecken der A20 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Hier gilt: Damit die Schäden an der Autobahn sich nicht verstärken, dürfen Fahrzeuge mit maximal 100 Stundenkilometern unterwegs sein.

„Die schadhaften Streckenabschnitte befinden sich zwischen den Anschlussstellen Friedland und Strasburg“, hieß es in einer Mitteilung am Freitag. An einer zeitnahen Instandsetzung der Schäden auf beiden Richtungsfahrbahnen werde gearbeitet.

Die A20 ist eine wichtige Ost-West Verbindung und hat auch für den Wirtschaftsverkehr in Norddeutschland eine große Bedeutung. Im Osten von Mecklenburg-Vorpommern ist die Autobahn schon seit Jahren eine Dauer-Baustelle. (mp/dpa)