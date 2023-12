Vier Tankstellen in fünf Stunden! Polizei sucht bewaffneten Serientäter

Vier Tankstellen in fünf Stunden: Bei einer Überfallserie rund um Rostock hat ein Mann Geld und Zigaretten erbeutet.

Bei allen Überfällen habe ein dunkel gekleideter, maskierter Mann am Sonntag zwischen 15.20 Uhr und 20 Uhr den Verkaufsbereich betreten und unter Vorhalt einer Pistole Bargeld gefordert, teilte die Polizei mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Tankstellenüberfall in Hamburgs Osten – bewaffneter Täter auf der Flucht

Da sich alle Überfälle innerhalb von fünf Stunden ereigneten, geht die Polizei derzeit vom selben Täter aus. Betroffen waren Tankstellen in Bad Doberan und Kröpelin (beide Landkreis Rostock), in Brüel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sowie in Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg). Verletzt wurde niemand. Die Polizei fahndet nach dem Mann. (dpa)