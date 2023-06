Rollstuhlfahrer stirbt in Wassergraben – jetzt ermittelt die Polizei

Ein Rollstuhlfahrer liegt am Montag leblos in einem Wassergraben in Friedland (Mecklenburgische Seenplatte). Rettungskräfte können dem Mann nicht mehr helfen.

Eine Passantin hatte den 66-Jährigen am Montagnachmittag im Wallgraben in der Kleinstadt entdeckt und die Retter alarmiert, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Der Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können.

Nach bisherigen Ermittlungen sei der 66-Jährige aus der Region mit dem Elektrorollstuhl vermutlich von der Anhöhe am Wall hinabgestürzt. Dann habe sich der Mann wohl nicht mehr allein aus seiner schwierigen Lage im Wasser befreien können.

Die genaue Todesursache sei aber noch unklar. Die Staatsanwaltschaft will nun entscheiden, ob der Tote genauer rechtsmedizinisch untersucht werden muss.

Bisher seien keine Spuren gefunden worden, die auf eine Beteiligung Fremder hindeuteten. (dpa/mp)