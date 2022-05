Brand: Riesige Rauchsäule löst Großeinsatz im Norden aus

Eine brennende Baracke hat am Dienstagnachmittag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei in Güstrow geführt. In dem leerstehenden Gebäude in der Speicherstraße brach gegen 14 Uhr Feuer aus. Zunächst geriet nach Angaben der Beamten ein Busch in Brand.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, griff das Feuer bereits auf die leerstehende Baracke über. Die Kräfte der Feuerwehren aus Güstrow, Lüssow, Karow und Diekhof begannen unverzüglich mit den Löscharbeiten. Schließlich wurde jedoch entschieden, das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen.

Güstrow: Anwohner mussten Fenster und Türen geschlossen halten

Im Bereich des Brandortes war eine dunkle Rauchsäule zu sehen. Die Speicherstraße war für den Verkehr gesperrt.

Mittels Lautsprecherdurchsagen und Warn-App wurde die Bevölkerung gewarnt. Die Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Es gab keine Verletzten. Die Kriminalpolizei wird Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen, sobald der Brandort begehbar ist.