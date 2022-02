Ein Senior hat in Vorpommern ein Dach auf einem Anbau reparieren wollen – und ist dabei tödlich verunglückt. Auch Rettungskräfte konnten nicht mehr helfen.

Ein 79 Jahre alter Mann ist bei der Reparatur eines Daches im Ostseebad Prerow (Vorpommern-Rügen) tödlich verunglückt. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, arbeitete der Senior am Montagabend allein auf dem Dach eines etwa drei Meter hohen Nebengebäudes von seinem Haus in der Strandstraße.

Aus bisher ungeklärter Ursache fiel der 79-Jährige gegen 19 Uhr bei Dunkelheit von dem Flachdach hinunter auf den Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Ein Passant habe den Verunglückten gefunden und die Rettungskräfte alarmiert.

Die medizinischen Helfer und der Notarzt konnten aber nicht verhindern, dass der 79-jährige Hausbesitzer noch am Unfallort an seinen Verletzungen starb.

Seine Frau habe sich zur Unglückszeit im Haus aufgehalten. Was für Arbeiten der Mann gerade vorhatte, sei noch nicht geklärt. Die Ermittlungen der Polizei seien noch nicht abgeschlossen. (mp/dpa)