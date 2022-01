In der Billwerder Bucht an der Andreas-Meyer-Straße in Hamburg ist am Donnerstagabend ein Mann sechs Meter in die Tiefe gestürzt: Laut Polizei-Angaben fiel er von der Kaimauer auf das Schiff, auf dem er arbeitet.

Der 33-Jährige blieb schwer verletzt auf der „Niedersachsen 21“ liegen, Kollegen wählten daraufhin den Notruf. Sanitäter der Feuerwehr und ein Notarzt versorgten den Mann. „Er kam in die Klinik“, so ein Lagedienst-Sprecher. Zuvor war er mit einem Korb vom Schiff geholt und auf einer Spezialtrage in den Rettungswagen gebracht worden.

Hamburg: Mann nach Sechs-Meter-Sturz in Klinik

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war der Mann, der sich bei dem Sturz ein Bein brach, gerade vom Duschen gekommen und an der Kaimauer wohl ausgerutscht. Ein Fremdverschulden schließen die Beamten bisher aus. (dg)