Rasentraktor löst Garagenbrand aus: 30.000 Euro Schaden

Nach einer Verpuffung beim Starten eines Rasentraktors sind in Salow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) drei Garagen ausgebrannt.

Wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg sagte, ereignete sich der Vorfall am Montag in einer Doppelgarage. Der 74-jährige Eigentümer des Rasentraktors und der Garage wurde bei Löschversuchen verletzt und kam in eine Klinik.

30.000 Euro Schaden: Garagenbrand durch Rasentraktor

Ihm und seiner Frau sei es aber gelungen, noch zwei Fahrzeuge aus der Doppelgarage zu fahren und so zu retten. Die Flammen zerstörten das Gebäude und griffen auf ein Nachbargebäude über. Feuerwehren löschten den Brand, der Sachschaden wurde auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. An dem Rasentraktor soll vor der Verpuffung repariert worden sein. (mp/dpa)