Im Norden: Vermisster Sechsjähriger tot – Mordkommission ermittelt

In Pragsdorf bei Neubrandenburg ist ein schwerverletztes Kind gefunden worden – der Sechsjährige verstarb. Die Polizei ermittelt wegen Totschlags.

Das Kind wurde am Donnerstag von den Eltern vermisst gemeldet, als er nach dem Spielen nicht wie vereinbart nach Hause gekommen ist, teilte die Polizei mit.

Es habe eine größere Suche mit vielen Polizeibeamten, einem Polizeihubschrauber, Suchhunden, der Freiwilligen Feuerwehr und vielen Anwohnern gegeben.

Helfer finden Sechsjährigen im Gebüsch

Kurze Zeit später fanden Feuerwehrleute den Jungen mit massiven Verletzungen am Oberkörper in einem Gebüsch. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen und Einlieferung ins Krankenhaus verstarb der Junge. Ob der Junge schon tot war, als er gefunden wurde, ist bislang noch unklar, so eine Polizei-Sprecherin zur MOPO.

„Auf Grund der Verletzungen des Jungen wird derzeit von einem Tötungsverbrechen ausgegangen“, teilte die Polizei mit. Am Donnerstagabend fanden erste Befragungen statt. Die Mordkommission ist im Einsatz. Derzeit wird die Leiche des Sechsjährigen obduziert. (elu)