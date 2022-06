Polizeieinsatz und Bahnsperrung: E-Bike-Ausflug auf Rügen läuft gehörig schief

Plötzlich standen sie ohne Orientierung im Wald – ein Ausflug mit dem E-Bike auf Rügen endete für ein Ehepaar mit einem Notruf und einem Polizeieinsatz. Auch der Bahnverkehr musste gesperrt werden.

So hatte ein niederländisches Ehepaar im Zuge einer Radtour auf der Insel Rügen am Donnerstag gegen 18 Uhr den Notruf gerufen, weil es am Ende seiner Kräfte war und nicht weiterfahren konnte. Die 59-jährige Frau und ihr 74 Jahre alter Mann befanden sich mit leeren Akkus ihrer E-Bikes in einem Wald bei Lietzow, abseits der herkömmlichen Radwege, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Bahnsperrung und Polizeieinsatz bei Suche nach Ehepaar auf Rügen

Da sie zuerst nicht wussten, wo sie waren, mussten die beiden von den Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr gesucht werden. Nur mit Hilfe einer telefonischen Anleitung konnte der Urlauber schließlich über sein Smartphone den Standort bestimmen, der lediglich zu Fuß erreichbar war.

Nach etwa zwei Stunden begleiteten Rettungskräfte die beiden Touristen zu Fuß aus dem Wald. Während der Suche am Donnerstagabend wurde der Bahnverkehr in dem betreffenden Bereich kurzzeitig gestoppt. Auch der Einsatz einer Drohne wurde erwogen, so die Polizei. Zurück an seinem Wohnmobil angekommen, bedankte sich das Ehepaar per Mail für die Hilfe. (dpa/mp)