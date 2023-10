Männer meldeten sich mit verstörender Nachricht: Polizei findet zerstückelte Leiche

Die Polizei Greifswald hat am Wochenende einen wahren Horror-Fund gemacht: Die Beamten fanden in einer Wohnung einen zerstückelten Leichnam. Zwei Tatverdächtige nahm die Polizei inzwischen fest, die mögliche Motivlage ist noch unklar.

Der Hinweis ging am späten Samstagabend im Greifswalder Revier ein. Zwei Männer meldeten sich bei den Beamten, mit einer verstörenden Nachricht: Zwei Bekannte hätten sie gebeten, ihnen beim Abtransport einer Leiche behilflich zu sein. Die getötete Person befinde sich in einer Wohnung in der Einsteinstraße – in Einzelteile zerlegt. Die beiden gaben an, Fotos des Opfers gesehen zu haben.

Greifswald: Polizei findet zerstückelte Leiche in Wohnung

Die beiden Männer waren von dieser Aussicht wenig angetan. Statt bei der Beseitigung zu helfen, gingen sie lieber zur Polizei. Die rückte eilig zur fraglichen Wohnung aus und nahm dort den ersten Tatverdächtigen fest. Einem zweiten Verdächtigen gelang vorerst die Flucht. In der Wohnung fanden die Beamten dann auch die zerstückelte Leiche. Bei dem Getöteten handelt es sich um eine männliche Person. Die Leiche konnte bisher nicht eindeutig identifiziert werden.

Die Einsatzkräfte verfolgten den flüchtigen Verdächtigen mit mehreren Streifenwagen und auch mit Spürhunden, konnten ihn zunächst jedoch nicht finden. Am Sonntag meldete sich der Mann schließlich per Telefon und deutete an, sich stellen zu wollen. Die Festnahme erfolgte dann am frühen Nachmittag auf einem öffentlichen Parkplatz – der Mann leistete keinen Widerstand.

Beide Tatverdächtige sollen nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Sie sind 27 und 28 Jahre alt und mehrfach vorbestraft. Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass das Opfer bereits am Freitag in der Wohnung in der Einsteinstraße getötet und anschließend zerstückelt wurde. Zu weiteren Hintergründen der Tat ist bisher nichts bekannt. (doe)