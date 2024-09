Ostsee-Insel verliert wichtige Fährverbindung

Sie bringt 670 Fahrgäste und 200 Autos in gerade mal zweieinhalb Stunden von Rügen nach Südschweden – aber nicht mehr lange: Die Katamaran-Schnellfähre „Skane Jet“ zwischen Sassnitz-Mukran und Trelleborg fährt am kommenden Mittwoch zum letzten Mal. Die Kosten seien zu hoch, so die Reederei FRS Baltic gegenüber dem NDR.

Damit fällt die einzige Fährverbindung zwischen der Ostseeinsel und Schweden weg – ganze vier Jahre nach dem Start der Linie. Die Reederei hatte ihren Dienst auf dieser Strecke, zunächst mit dem südschwedischen Ystad als Zielhafen, im September 2020 begonnen.

Die 60 Mitarbeiter der Linie sollen laut FRS Baltic neue Job-Angebote innerhalb des Unternehmens bekommen. Der 91 Meter lange Katamaran soll verkauft werden.

Grund für das Aus der Linie sind der Reederei zufolge die gestiegenen Preise für Brennstoff, CO 2 -Abgaben und die Fahrwasserabgaben im Hafen Sassnitz. Diese Mehrkosten seien über höhere Ticketpreise nicht aufzufangen.

Ein Sprecher des Fährhafens Sassnitz zeigte sich trotz des Verlustes optimistisch. Die „Skane Jet“ sei über viele Jahre hinweg eine wichtige Verbindung gewesen. Er sehe aber „weiterhin großes Potenzial für den Ostsee-Verkehr auf der Strecke nach Schweden“, sagte er dem NDR. (mp)