Neues Hotel: Hamburgs Steak-König feiert Richtfest

Bekannt ist Eugen Block für seine Steakhäuser „Block House“ und die Burgerkette „Jim Block“, dabei gehören auch Hotels zu seinem Portfolio. Ein neues Millionenprojekt entsteht gerade am idyllischen Schaalsee: das „Seehotel Zarrentin“. Am Mittwoch war Richtfest.

Eugen Block (81), dem in Hamburg etwa das Hotel „Grand Elysée“ in Rotherbaum gehört, will in Mecklenburg-Vorpommern im Frühjahr 2023 ein weiteres Hotel eröffnen. Seit September 2021 wird an dem Großprojekt bei Zarrentin am Schaalsee gebaut, insgesamt 15 Millionen Euro soll das Drei-Sterne-Landhotel im Herzogtum Lauenburg kosten.

Eugen Block feiert Richtfest für neues „Seehotel Zarrentin“

Vor wenigen Tagen wurde mit rund 200 Gästen die Fertigstellung des Rohbaus gefeiert, der schon bald 45 Doppelzimmer, Restaurant, Lobby und eine Bar beherbergen soll.

Eugen Block spricht bei dem Richtfest seines neuen Hotels.

Eugen Block erklärte auf der Veranstaltung die weiteren Pläne für das 4500 Quadratmeter große Areal: „Wir bauen eine Festscheune als Saal mit Restaurant, ein Landhotel und ein kommunikatives Gutshaus, die sich in die Idylle vor Ort einpassen werden.“

Umgesetzt wird das Bauprojekt von der „E.B.K. Immobilien GmbH“, die ebenfalls zur Block-Familie gehört.

Unter den Gästen waren auch Till Backhaus, Landwirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, und Klaus Draeger, Bürgermeister von Zarrentin, der das Millionenprojekt lobte: „Mit dem neuen Seehotel Zarrentin wird nicht nur eine tolle Unterkunft für Gäste und eine Location für Veranstaltungen gebaut, sondern auch der Schritt zur Überbrückung infrastruktureller Lücken der Region getan.“ (to)