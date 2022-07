Drama in der Nacht: 18-Jährige stürzt beim Schlafwandeln aus 5. Stock!

Beim Schlafwandeln fiel eine junge Frau in der vergangenen Nacht rund 14 Meter in die Tiefe: Die 18-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

In Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist eine junge Frau aus einem Fenster in der fünften Etage eines Mehrfamilienhauses gestürzt und hat sich schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich der Vorfall kurz nach Mitternacht in der Oststadt.

Schlafwandlerin stürzt 14 Meter in die Tiefe

Nach bisherigen Ermittlungen war die 18-Jährige bei Freunden zu Besuch. Sie sei als Schlafwandlerin bekannt und habe sich vermutlich im Schlaf zu einem Fenster begeben, das offen gestanden habe.

Die 18-Jährige stürzte rund 14 Meter tief und kam mit schweren Verletzungen in das nahe gelegene Klinikum. Eine Zeugin hatte die Frau vor dem Haus auf dem Boden liegen sehen und die Retter alarmiert. (dpa/mp)