„Nächstes Mal mit Waffen?“: Nazis greifen Festival-Macher an

Im mecklenburgischen Jamel wurde in der Silvesternacht das Haus von Horst und Birgit Lohmeyer angegriffen, außerdem wurden die beiden beleidigt. In dem Dorf leben hauptsächlich nationalistisch und rassistisch eingestellte Menschen. Die Lohmeyers setzen sich seit Jahren für mehr Weltoffenheit in ihrer Heimat ein. Es ist nicht der erste Angriff auf ihr Haus.

Die Lohmeyers informierten die Medien selbst darüber, dass gegen 0 Uhr in der Silvesternacht mehrere schwarz gekleidete und vermummte Gestalten in das Grundstück eindrangen und Feuerwerkskörper und Raketen auf das Haus und in Richtung der Bewohner selbst warfen. Außerdem hätten die beiden „Sieg heil, ihr Fotzen“ von den Angreifern gehört. Die Polizei bestätigte den Vorfall. Wegen des Hitlerrufes ermittle auch der Staatschutz.

Festival „Jamel rockt den Förster“ ist national bekannt

Laut den Lohmeyers kam es nach dem Abzug der Polizei noch zu einem zweiten Versuch, Feuerwerkskörper auf ihrem Hof zu zünden. Die Täter ließen sich aber von den Bewohnern vertreiben. „Wer schützt uns vor diesen Faschist*innen? Das nächste Mal sind es vielleicht scharfe Waffen und nicht nur Schreckschusspistolen und Böller“, sagte Birgit Lohmeyer.

Ihr Mann fügt hinzu: „Wir sind geschockt über die Dreistigkeit dieses Hausfriedenbruchs, den nichts entschuldigt. Das Wiedererstarken rechtextremer Positionen führt bei solchen Täter*innen eindeutig zum Sinken der Hemmschwelle und solchen Eskalationen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Anti-Neonazi-Festival im Norden kämpft um seine Existenz

Bereits 2015 hatte es einen Brandanschlag auf die große Scheune der Lohmeyers gegeben. Ihr Dorf hat gerade einmal 35 Einwohner, hat es durch das Festival „Jamel rockt den Förster“ aber zu nationaler Bekanntheit geschafft. Das Musikfestival haben die Lohmeyers ins Leben gerufen, mittlerweile kommen jährlich Tausende Gäste und bekannte Bands wie die Toten Hosen treten auf.