Nach Unfall mit Auto: Junge (9) stirbt an schweren Verletzungen

Tragisches Ende eines Schultages: In Vorpommern ist ein Neunjähriger am Dienstag hinter einem Bus vor ein Auto gelaufen. Er kam mit schwersten Verletzungen in eine Klinik. Nun erlag das Kind den Verletzungen.

Der Schüler, der am Dienstag bei einem Unfall in Stralsund mit einem Auto zusammengestoßen ist, hat den Vorfall nicht überlebt. Der neun Jahre alte Junge erlag inzwischen in einem Krankenhaus seinen lebensgefährlichen Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Stralsund sagte. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten noch an.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der Junge am Dienstagnachmittag an einer Bushaltestelle im Osten von Stralsund aus einem Bus gestiegen. Danach war er hinter dem Bus hervorgekommen und über die Straße gegangen. Ein 40 Jahre alter Autofahrer, der mit dem Wagen an dem Bus vorbeifuhr, habe nicht mehr bremsen können. (dpa/mp)