Kreuzung in Hamburg: Bus rammt Auto – junge Frauen schwer verletzt

In Neugraben ist am Mittwochabend ein Linienbus mit einem Opel Astra kollidiert. Zwei 18-Jährige im Auto wurden dabei schwer verletzt.

Zum Unfall kam es um 19.24 Uhr an der Cuxhavener Straße Ecke Am Neugrabener Bahnhof, wie ein Polizeisprecher auf MOPO-Nachfrage bestätigte. Der Busfahrer habe beim Abbiegen die Vorfahrt des entgegenkommenden Autos missachtet, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Durch den Aufprall rutschte der Wagen gegen einen Toyota und kam schließlich auf dem Gehweg zum Stehen.

Bus-Unfall in Hamburg-Neugraben – Opel über Straße geschleudert

Die beiden jungen Frauen erlitten schwere Verletzungen an Armen und Beinen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer sowie die Fahrgäste und der Fahrer des zweiten Autos blieben demnach bei dem Unfall unverletzt.

Es kam zu erheblicher Staubildung auf der Cuxhavener Straße. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (idv)