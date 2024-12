Mitten in der Nacht: Männer werfen Gullydeckel in Supermarkt und stehlen Knaller

Kurioser Diebstahl: In Ferdinandshof haben zwei Männer mitten in der Nacht Silvesterknaller aus einem Supermarkt gestohlen. Um in den Laden reinzukommen, nutzten sie einen schweren Gegenstand.

Mitten in der Nacht zu Samstag haben zwei Männer einen Gullydeckel in die Scheibe eines Netto-Markts in Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald) geworfen und Silvesterknaller im Wert von etwa 1000 Euro gestohlen. Ein Mitarbeiter des Wachschutzes hatte gegen 4 Uhr die Polizei alarmiert, wie die Polizei mitteilte.

Mann mit 1,93 Promille gefasst

Etwa eineinhalb Stunden später waren den Einsatzkräften zwei Radfahrer ohne Licht und mit prall gefüllten Einkaufstaschen aufgefallen. Als diese die Polizei bemerkten, traten sie in die Pedale und flüchteten. Einen der beiden Männer konnten die Beamten jedoch stellen.

Der 30 Jahre alte, polizeibekannte Mann hatte den Angaben zufolge tatsächlich Feuerwerkskörper in seinen Taschen und war zudem stark betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,93 Promille. (dpa/mp)