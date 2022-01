Am Samstagabend hat ein Trio einen 18-Jährigen in Waren/Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) brutal zusammengeschlagen. Das Opfer musste in einer Klinik behandelt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 21:15 Uhr seien die drei jungen Männer auf den 18-Jährigen losgegangen, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit. Das Trio schlug ihn mit Fäusten, einer Eisenstange und einem Schlagstock zusammen.

Flüchtiges Trio verprügelt Teenager in Waren/Müritz

Dabei habe der 18-Jährige leichte Verletzungen an Kopf und Oberschenkel erlitten. Anschließend musste er in einer Klinik behandelt werden.

Die Nahbereichsfahndung nach dem flüchtigen Trio sei erfolglos geblieben. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zu den Tätern oder der Tat selbst geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. (03991) 176-0 bei der Polizei in Waren zu melden. Auch jede andere Dienststelle nimmt Hinweise entgegen. (dpa/fbo)