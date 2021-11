Die Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern schlagen Alarm – gleich vier melden laut NDR, dass ihre Intensivstationen bereits komplett belegt sind.

14 von 32 der im Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) gelisteten Krankenhäuser meldeten begrenzte Kapazitäten, so der Stand am Montagmorgen.

In Demmin, Boizenburg, Ludwigslust und Grevesmühlen sind sogar alle Betten in der Intensivstation belegt.

„MOPOP – Der Kultur-Newsletter“ bringt Ihnen jeden Donnerstag gute Nachrichten frei Haus. Ob auf, vor und hinter den Bühnen – wir sind für Sie dabei und sprechen mit den spannendsten Menschen. Dazu gibt’s Tipps zu Veranstaltungen und Neuerscheinungen und vieles mehr. Wir freuen uns auf Sie! Hier klicken und anmelden.

66 Patienten auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern, die Mitglied der Divi sind, sind mit CoVid 19 erkrankt – 30 werden beatmet. 271 an CoVid erkrankte Patienten lagen am Sonntag laut dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGus) in den Kliniken.

Das könnte Sie auch interessieren: Intensivstationen am Limit – aber nicht wegen Betten-Mangels

Das Gesundheitsministerium wolle 25 bis 30 zusätzliche Betten zu den bereits bestehenden 100 Intensivbetten für an CoVid 19 erkrankte Patienten organisieren und Reha-Kliniken gewinnen, die leichtere Corona-Fälle versorgen können. (mok)