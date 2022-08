Mehrere Rad-Unfälle: Vier Schwerverletzte im Nordosten

Im Nordosten ist es am vergangenen Wochenende gleich zu mehreren Unfälle von Fahrradfahrern gekommen. Teilweise zogen sich die Männer lebensgefährliche Verletzungen zu.

Vier Radfahrer sind innerhalb weniger Tage in Mecklenburg-Vorpommern bei Unfällen lebensgefährlich verletzt worden. Wie Polizeisprecher am Sonntag in Rostock und Neubrandenburg sagten, ereigneten sich die Unfälle in Bergen und bei Glowe auf Rügen, nahe Libnow bei Anklam und in Schwerin.

Rügen: 63-Jähriger nach Unfall per Hubschrauber in Klinik gebracht

Zuletzt verletzte sich am Sonntag in Bergen auf Rügen ein 63 Jahre alter E-Bike-Fahrer lebensbedrohlich. Der Mann von der Insel kam auf der B196 mit dem E-Rad nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Bordstein und überschlug sich. Er kam per Rettungshubschrauber in eine Greifswalder Klinik, sein Zustand sei kritisch, sagte der Sprecher. Der 63-Jährige soll keinen Helm getragen haben und erlitt laut Polizei unter anderem Kopfverletzungen.

Am Samstag stieß ein 78-jähriger Elektroradfahrer auf der B110 bei Libnow (Kreis Vorpommern-Greifswald) mit einem Auto zusammen, als der Radfahrer abbiegen wollte. Der 78-Jährige, der einen Helm getragen haben soll, erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Am Freitag war ein 19-Jähriger in Schwerin lebensbedrohlich verletzt worden, als er an einer Ampel die Vorfahrt eines Autos missachtete. Der Radfahrer flog nach dem Zusammenstoß mehrere Meter weit. Er kam in eine Klinik. Sein Zustand sei weiter kritisch, hieß es am Sonntag.

Zuvor war auf Rügen bei Glowe ein 70-jähriger Radfahrer verunglückt. Der Senior aus Stralsund war plötzlich auf die Straße gefahren, so dass eine 35-jährige Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. (dpa/mp)