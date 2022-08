Rentner will Kind (4) aus Supermarkt führen – Mutter schreitet ein

Ein Mann soll am Donnerstag versucht haben, ein vierjähriges Mädchen aus einem Supermarkt in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) herauszuführen. Die Mutter schritt ein, der Mann verschwand. Nun hat die Polizei ihn identifiziert.

„Es handelt sich um einen 75-Jährigen aus der Region, der bei einem erneuten Besuch des Discounters am Freitag vom Verkaufspersonal erkannt worden war“, so ein Polizeisprecher. Der Mann soll öfter in dem Laden einkaufen und gilt gegenüber Erwachsenen als kontaktfreudig und kontaktsuchend.

Neustadt-Glewe: Mann will Kind (4) aus Supermarkt führen

Die Polizei nahm die Personalien des Mannes auf und führte mit ihm eine sogenannte Gefährderansprache. „Zudem ist der Vorfall weiterhin Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen“, sagte der Sprecher. Es gehe um Nötigung.

Weder zum Vorfall noch zum Motiv habe sich der 75-Jährige bislang geäußert. Nachdem der Mann am Donnerstag aus dem Supermarkt gegangen war, soll er an einer nahen Bushaltestelle weitere Kinder angesprochen haben, so die Erkenntnis der Polizei. Hinweise an: Tel. (03874) 4110. (dg)