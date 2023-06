Männer ballern mit Spielzeug-Pistole: Polizei rückt mit echten Waffen an

Ein übler Scherz sorgt für Großalarm: Als die vier Männer in Kritzmow (Kreis Rostock) nach einer Autopanne wild mit einer Spielzeugwaffe auf dem Gelände einer Tankstelle herumfuchteln, rückt die Polizei an – und das in voller Einsatzausrüstung.

Die Gruppe junger Männer amüsiert auf dem Tankstellengelände, eine Person hält dabei eine Waffe in der Hand, richtet sie mal in den Himmel, mal auf andere Beteiligte. Die Polizei rückt mit mehreren Streifenwagen an, mit gezückten Maschinenpistolen versuchen sie, die angebliche Gefahrensituation zu beenden.

Was die Beamten da noch nicht wissen, es handelt sich „nur“ um eine Spielzeugpistole. Wie erst jetzt bekannt wurde, hatte sich der ungewöhnliche Vorfall bereits am Mittag des Pfingstsonntags ereignet. Die Polizei bestätigte den Einsatz nun auf Nachfrage. „Das Auto hatte eine Reifenpanne, der Fahrer hatte deshalb das Gelände der Tankstelle angesteuert“, erklärte Florian Müller, Pressesprecher der Polizei, die Situation.

Mitarbeiter schlagen Alarm – Polizei rückt mit Maschinenpistolen aus

Wie er weiter schilderte, fiel den Mitarbeitern über die Videoüberwachung auf, dass einer der jungen Männer mit einer augenscheinlichen Waffe hantierte. Da sich die Mitarbeiter bedroht gefühlt haben, wählten sie den Notruf.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Amokläufen: Serben geben mehr als 78.000 Waffen ab

Müller bestätigte, dass sich die Beamten kurz vor dem Eintreffen in Kritzmow die volle Schutzausrüstung anlegten und dann von drei Seiten auf das Gelände fuhren, um den Wagen einzukesseln. Mehrere mit ballistischen Helmen, schusssicheren Westen und mit Maschinenpistolen bewaffnete Beamte stürmten dann auf den Wagen und die insgesamt vier jungen Männer im Alter zwischen 20 und 22 Jahren zu. Die Beamten durchsuchten sie und konnten wenig später im Kofferraum die vermeintlich scharfe Waffe auffinden. „Es handelte sich eindeutig um eine Spielzeugpistole“, erklärte Florian Müller.

Keine Konsequenzen für die jungen Männer

Die Männer, so schilderte es die Polizei, waren sichtlich überrascht, als plötzlich die Beamten mit gezogenen echten Waffen vor ihnen standen. Strafrechtlich haben die Verantwortlichen keine Konsequenzen zu befürchten. „Das Führen einer klar als Spielzeug erkennbaren Waffe in der Öffentlichkeit ist nicht verboten“, erklärte der Polizeisprecher. Als die vermeintlich bedrohliche Situation aufgeklärt war, konnte der Abschlepper den Wagen aufladen.