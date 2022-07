Leere Autobahnen, volle Züge: So reist der Norden

In vielen Bundesländern sind schon Sommerferien, viele Menschen sind in den Urlaub oder zum Meer unterwegs. Deshalb wurde fürs Wochenende mit Stau gerechnet. Doch in Mecklenburg-Vorpommern blieben die Autobahnen erstaunlich ruhig – dafür wichen Reisende auf ein anderes Verkehrsmittel aus…

Auf den Autobahnen in Mecklenburg-Vorpommern ist es am Wochenende trotz der Sommerferien ruhig geblieben. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam es zu keinen größeren Verzögerungen durch Auto-Ferienverkehr. Allein auf einigen Bundesstraßen gab es dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) zufolge vereinzelt dichteren Verkehr.

Sommerferien: 9-Euro-Ticket zog wohl Passagiere

Gut ausgelastet waren hingegen die Züge im Nordosten. Das sei sicherlich auch auf das beliebte 9-Euro-Ticket zurückzuführen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Sonntag. Alle Verbindungen seien jedoch stabil gelaufen.

In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind bereits Sommerferien; Niedersachsen folgt am 14. Juli. Bereits am Freitag hatte der ADAC deshalb für das Wochenende vor Stau gewarnt – beispielsweise in Richtung Meer. (dpa/ncd)