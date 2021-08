Es sollte ein besonderer Tag für die Kinder werden und ruft jetzt viel Kritik hervor. Der Grund: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist auf einer Einschulungsfeier aufgetreten, auf der viele Kinder keine Corona-Schutzmasken trugen.

Tausende Jungen und Mädchen in Mecklenburg-Vorpommern hatten am Samstag ihren großen Tag: Sie wurden eingeschult. Diese Feiern wurden an allen Schulen akribisch vorbereitet, denn Corona-bedingt gab es eine Menge zu beachten. Eltern, Lehrer und Kinder mussten frisch getestet sein, um in den Innenräumen dabei zu sein, und sie mussten durchweg Maske tragen.

Kinder ohne Maske: Kritik an Manuela Schwesig

Für Ministerpräsidentin Schwesig gelten allerdings wohl andere Regeln. Auf den Social-Media-Kanälen von Schwesigs Staatskanzlei ist zu sehen, wie die Ministerpräsidentin eine Festrede während der Einschulung an der Grundschule in Schwerin-Lankow hält. Sie spricht zu Erstklässlern, die in zwei Reihen dicht nebeneinander vor ihr sitzen. Die Mädchen und Jungen tragen keine Masken.

Auf Facebook erntet die Ministerin dafür viel Kritik. „Unsere Kinder mussten auf Geheiß des Bildungsministeriums während der Feier und auf dem gesamten Schulgelände einen Mund-Nasen-Schutz tragen“, schreibt eine Frau bei Facebook. Bei manchen Schulen mussten sogar die Geschwister draußen bleiben, um die Abstände einhalten zu können, berichten andere. „Warum kommt es immer wieder vor, dass an den Orten, wo sie ihren Wahlkampf führen diese Regeln scheinbar nicht gelten?“, bringt es jemand auf den Punkt.

Nach Einschulung: Staatskanzlei reagiert gelassen auf Kritik

Auch viele Schulleitungen fühlen sich hintergangen. Die Landesvorsitzende der Schulleitungsvereinigung, Heike Walter, sagte dem NDR, „dass alle Schulen die Maskenpflicht durchsetzen müssen, die Testpflicht durchsetzen müssen, sich mit Eltern auseinandersetzen, die das ablehnen – und dann so ein Bild sehen und sich fragen: Warum haben wir es dann anders gemacht?“ Tatsächlich gilt an allen Schulen im Moment wieder eine Maskenpflicht in allen Innenräumen. Verfügt wurde sie vom Bildungsministerium im Namen der Landesregierung.

Gegenüber dem NDR reagierte die Staatskanzlei gelassen auf die Kritik. Alle Teilnehmer der Einschulungsfeier in Schwerin-Lankow seien geimpft oder getestet gewesen. Auch die Einhaltung der Maskenpflicht sei beim Zugang zur Veranstaltung geprüft worden. Warum einige Kinder die Maske während der Veranstaltung abgelegt haben, wisse man nicht. (alu/mp)