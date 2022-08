Jugendliche legen Feuer – Stau auf Autobahn im Norden

Zwei Jugendliche haben laut Polizei am Mittwochabend ein Feuer an einem Seitenstreifen der A14 in Schimm (Landkreis Norwestmecklenburg) nahe Wismar gelegt. Der Verkehr wurde dadurch erheblich beeinträchtigt.

Ein Autofahrer habe die Verdächtigen, etwa 16 bis 20 Jahre alt, dabei beobachtet, wie sie etwas auf den ausgetrockneten Seitenstreifen der Autobahn fallen gelassen hätten. „Dann brannte es“, so ein Polizeisprecher.

Schimm: Jugendliche legen Feuer – Stau auf A14

Die Feuerwehr löschte den Böschungsbrand, der Verkehr war durch die Arbeiten zeitweise behindert. Es wurde niemand verletzt.

Die Teenager, die nach der Tat wegrannten, sollen beide etwa 1,70 Meter groß sein. Einer trug ein gelbes T-Shirt, der andere war dunkel gekleidet. „Bisher wurden sie nicht gefunden“, sagte ein Polizeisprecher. Die Kripo ermittele wegen vorsätzlicher Brandstiftung. (mp)