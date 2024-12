Jugend-Boxkampf eskaliert: Hamburger Kampfsportler an Massenschlägerei beteiligt

Erst Kampfsport, dann Massenschlägerei: Am Rande eines internationalen Boxturniers in Schwerin haben sich mehrere Teilnehmer verschiedener Boxclubs aus Hamburg, Kiel und Schwerin geprügelt.

Auslöser für die Auseinandersetzung am Nachmittag seien Unstimmigkeiten über die Entscheidung eines Kampfes gewesen, sagte die Polizei in Rostock. Zunächst seien die Streitigkeiten nur verbal geführt worden, dann eskalierte die Lage. Zahlreiche Personen seien verwickelt gewesen.

Massenschlägerei nach Boxturnier in Schwerin

Die Beamten rückten in die Arena aus – es seien viele Einsatzkräfte nötig gewesen, um die Lage zu beruhigen, hieß es. Wie viele Personen an der Prügelei beteiligt waren, könne noch nicht gesagt werden, berichteten die Beamten. Zwei Beteiligte seien ins Krankenhaus gekommen.

Bei dem internationalen Boxturnier in Schwerin traten Teilnehmer in der Altersklasse U17/U19 an. Die Polizei Schwerin hat Ermittlungen wegen des Verdachtes des Landfriedenbruches aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, sich an die Polizeiinspektion Schwerin unter Tel. 0385/5180-2223, die Onlinewache oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. (dpa/mp)