„Innerfamiliäre Probleme“: Mann tötet Vater, Mutter, Schwester – und vergräbt sie

In Rövershagen, einer Gemeinde im Landkreis Rostock, soll ein 26 Jahre alter Mann seinen Vater (52), seine Mutter (48) und Schwester (25) ermordet haben. Davon gehen Ermittler aus, das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Am Mittwoch wurden die Leichen im Untergrund eines Feldstücks gefunden – sie waren vergraben worden.

Der 26-Jährige, der laut Staatsanwaltschaft geständig ist, wurde festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.

Bei Rostock: Mann tötet Vater, Mutter und Schwester

Laut den Ermittlern habe der Mann seine Angehörigen „wegen innerfamiliärer Probleme getötet“, die Leichen dann anschließend bei Kösterbeck vergraben. „Die Leichname werden nun von der Rechtsmedizin untersucht“, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Man ermittelte wegen des dringenden Verdachts des dreifachen Mordes.

Mitte Februar hatte weiteren Angaben nach ein weiteres Familienmitglied eine Vermisstenanzeige aufgegeben, weil es sich Sorgen über den Verbleib des Trios machte. „Das hatte Ermittlungen ausgelöst“, sagte der Sprecher weiter.

Am Donnerstag, einen Tag nach dem Leichenfund, sind Kripo-Ermittler in weißen Overalls am Haus der Familie. Die Sonne lässt das Haus in einem tiefen Blau leuchten. Das Gebäude und das Gelände werden abgesucht, auch nach der mutmaßlichen Tatwaffe. Einem Sprecher zufolge seien Beweismittel sichergestellt worden. „Diese werden nun ausgewertet.“ (dg)