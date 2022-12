Im Norden: Bus mit 24 Insassen auf Autobahn umgekippt

Schreckmoment auf der A24 am Donnerstagmorgen: Gegen 06:45 Uhr ist zwischen Wöbbelin und Hagenow ein mit 24 Fahrgästen besetzter Linienbus von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Acht Menschen haben sich dabei verletzt.

Der Unfall hat sich in Fahrtrichtung Hamburg nahe des Parkplatzes „Schremheide“ ereignet. Wie es dazu kam, ist bislang unklar. Der Ersatzbusfahrer und ein Fahrgast wurden schwer verletzt, hieß es von der Polizei. Insgesamt sechs Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen.

A24 in Richtung Hamburg: Bus umgekippt, Mann schwer verletzt

Der 59 Jahre alte Busfahrer blieb den Angaben zufolge äußerlich unverletzt. Allerdings fand die Polizei bei ihm Medikamente – nun werde mit einer Blutprobe geklärt, ob der Mann während der Fahrt möglicherweise unter deren Einfluss gestanden haben könnte. Tests auf Alkohol- und Drogenkonsum fielen bei dem Mann negativ aus, teilte die Polizei weiter mit.

Zahlreiche Rettungskräfte sind vor Ort. Die vier leicht verletzten Personen werden an der Unfallstelle medizinisch versorgt, der schwer verletzte Ersatzfahrer des Busses wurde in eine Klinik gebracht.

Die weiteren Fahrgäste werden in einem Bus der Ludwigsluster Verkehrsbetriebe betreut. Ob sie die Fahrt in diesem oder in einem Ersatzbus des Reiseunternehmens fortsetzen können, war am Vormittag noch unklar. Gegen den Busfahrer wurde derweil Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung erstattet.

Die A24 ist in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt, der Verkehr wird an der Abfahrt Wöbbelin ausgeleitet. Der Sprecher ging zunächst davon aus, dass die Sperrung noch einige Zeit dauern wird. Die Autos unmittelbar hinter der Unfallstelle sollen eventuell im Laufe des Vormittags langsam an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (sd/fbo/dpa)