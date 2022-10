Im Norden: Seniorin (87) sexuell missbraucht und beraubt

Eine 87-jährige Frau ist in ihrer Wohnung in Stralsund sexuell missbraucht und beraubt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, klopfte ein Mann am Sonntag an der Tür der Frau und drängte sie mit einer Geldforderung in die Wohnung.

Bei einem sexuellen Übergriff sei die Frau dann leicht verletzt worden. Nachdem der Täter weg war, merkte die Seniorin, dass eine größere Menge Bargeld und ein Handy fehlten.

Täter hatte es offenbar schon bei Nachbarin probiert

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass im gleichen Haus am Tag zuvor ein Mann bei einer 78-Jährigen geklingelt hatte.

Unter dem Vorwand, die Toilette benutzen zu wollen, versuchte er in die Wohnung zu gelangen.

Die 78-Jährige drohte allerdings mit der Polizei und versperrte ihm den Weg in die Wohnung. Daraufhin verschwand der Mann. (dpa)