Im Norden: E-Bike-Akku brennt in Wohnung – drei Verletzte

Bei einem Brand in Lübz (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist am Donnerstagnachmittag eine Wohnung weitestgehend unbewohnbar geworden. In einem der Räume war der Akku eines E-Bikes samt Ladegerät in Flammen aufgegangen und hatte für eine starke Verqualmung gesorgt. Drei Menschen wurden verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 17-jähriger Bewohner den Akku seines Elektrofahrrads in einem Regal im Flur zum Laden gestellt und dann schlafen gegangen sein. Er wurde durch das Piepen der Rauchmelder wach und von zwei Familienangehörigen gerettet.

Lübz: Drei Verletzte bei Brand in Wohnung

Alle drei erlitten Rauchvergiftungen und kamen in eine Klinik. Die Feuerwehr löschte den Brand. Rund 25 Retter waren im Einsatz.

Laut Polizei wurden die übrigen Räume der Wohnung durch die starke Verqualmung in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.