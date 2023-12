Im Haus „geirrt“: Betrunkener löst nach Weihnachtsmarkt-Besuch Polizeieinsatz aus

Er hatte mächtig viel Glühwein intus – mit skurrilen Folgen. Auf seinem Weg nach Hause hat sich ein 38-Jähriger in Altenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) als Einbrecher verdächtig gemacht.

Der Betrunkene habe sich auf dem Heimweg von einer Weihnachtsfeier im Haus geirrt und sei in einen Zaun gefallen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die 54 Jahre alte Bewohnerin des Hauses vermutete am frühen Samstagmorgen einen Einbrecher und rief die Polizei über Notruf.

Altenhagen: Verirrter Betrunkener löst Polizeieinsatz aus

Mehrere Streifenwagen fuhren zum vermeintlichen Tatort und trafen den 28-Jährigen an. Das Missgeschick klärte sich auf und der Mann versprach, den Zaun noch am Samstag zu reparieren.

Daraufhin sei er von den Beamten entlassen und an seine Lebensgefährtin übergeben worden, hieß es. (dpa/mp)