Verdächtiger Transporter an der Grenze: Polizei wird bei Kontrolle fündig

Polizeibeamten ist im Landkreis Vorpommern-Greifswald ein verdächtiger Transporter aufgefallen. Ihre Spürnase sollte sie nicht enttäuschen: Der Fahrer hatte reichlich verbotene Pyrotechnik geladen.

Die Beamten hätten den Transporter am Mittwoch bei der Einreise aus Polen in Pomellen bemerkt und aus dem Verkehr gezogen, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Auf der Ladefläche fanden die Bundespolizisten mehrere Pakete voll mit nicht erlaubten Silvesterraketen und Feuerwerksbatterien, für die keine Erlaubnis vorlagen.

Pomellen: Bundespolizei beschlagnahmt illegale Pyrotechnik

Die Nettoexplosivstoffmasse habe insgesamt fast 68 Kilogramm betragen, der Wert der Waren lag bei etwa 4000 Euro. Die gesamte Pyrotechnik wurde sichergestellt.

Das könnte Sie auch interessieren: Schrecklicher Unfall: Junge Frau verbrennt in Wrack von 100.000-Euro-SUV

Gegen den Fahrer des in den Niederlanden zugelassenen Fahrzeugs, der auf dem Weg nach Berlin war, lagen keine Einträge vor. Der 30-Jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten. (dpa/fbo)