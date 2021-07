Entwurzelte Bäume, vollgelaufene Keller und überflutete Straßen: Der über mehrere Stunden andauernde Starkregen hat die Feuerwehr in der Region rund um Rostock am Freitagabend und auch in der Nacht zu Samstag auf Trab gehalten.

In Broderstorf (Landkreis Rostock) vor den Toren Rostocks wurde am frühen Samstagmorgen die Freiwillige Feuerwehr zur Hilfe gerufen, weil sich die Wassermassen in einer Senke gesammelt hatten und mehrere Fahrzeuge darin eingeschlossen waren. Die Kanalisation konnte innerhalb kürzester Zeit nicht so viel Regenwasser aufnehmen. Deshalb sprudelte es bereits aus mehreren Gullys.

Heftiger Starkregen: Kreis Rostock versinkt im Wasser

Zwei am Seitenrand geparkte Lastwagen und ein Reisebus standen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits so tief im Wasser, dass die Räder kaum noch zu sehen waren. Autos konnten die Straße, die zum hiesigen Outlet-Center führt, nicht mehr passieren. Die Feuerwehrleute sperrten die Fahrbahn für den Verkehr, pumpten die Wassermassen ab und leiteten sie per langem Schlauch in noch nicht überlaufene Gullys.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann mit Schlagstock bedroht: Polizei sucht drei der sechs Täter

Neben der Feuerwehr kamen auch Mitarbeiter von Nordwasser, einem Wasserversorgungsunternehmen, zum Einsatz. Auch in Senken der Rostocker Innenstadt, beispielsweise an der Straße Am Strande oder in Gehlsdorf sammelte sich das Wasser. Es kam aber zumindest dort nicht zu Sperrungen.