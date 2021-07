Sechs Männer umzingeln ihr Opfer in einem Hinterhof an der Straße Bünte, drohen mit Schlagstock und Schlagring. Ihr Ziel: Geld und Schmuck. Nur weil ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wird, flüchten sie. Nun hat die Polizei ein Foto veröffentlicht, das drei der sechs mutmaßlichen Täter zeigen soll.

Das Foto, aufgenommen in einem Bus am Harburger Bahnhof, zeigt drei junge Männer. Das Bild entstand nur kurz nach der Tat am 3. Oktober vergangenen Jahres.

Hamburg: Mann mit Schlagstock bedroht – Polizei sucht Täter

„Die Ermittlungen des für die Region Harburg zuständigen Raubdezernats führten bislang nicht zur Identifizierung der Täter“, teilte eine Polizeisprecherin mit. „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg hat der zuständige Ermittlungsrichter daher eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.“

Die Beamten hoffen durch die Veröffentlichung auf neue Ermittlungsansätze in dem Fall. Hinweise an Tel. 428 65 6789. (dg)