Bei einem Verkehrsunfall auf der A7 zwischen Bad Bramstedt und Kaltenkirchen in Fahrtrichtung Hamburg sind am Donnerstagabend drei Menschen verletzt worden. Die Polizei sperrte die Autobahn komplett.

Weil zunächst zu erwarten war, dass Unfallbeteiligte in Fahrzeugen eingeklemmt sein könnten, kam die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an die Einsatzstelle: vier Rettungswagen mit ebenso vielen Notärzten. Vor Ort wurde dann festgestellt, dass niemand eingeklemmt war. Die drei teils Schwerverletzten kamen in umliegende Krankenhäuser.

Die Polizei übernahm die Unfallaufnahme und versuchte noch am Abend den Fall zu rekonstruieren. Laut Angaben eines Sprechers ist der genaue Hergang noch unklar. Sicher ist: Es kam zu einer Kollision zwischen einem VW Polo und einem Mercedes Transporter. Letzterer wurde sogar durch einen Begrenzungszaun geschleudert. Die Polizei richtete den entwurzelten Zaun provisorisch wieder her. Er trennt die Autobahn von einer Pferdekoppel.

Zum Unfallzeitpunkt hatte es stark geregnet – ob Aquaplaning ursächlich für den Zusammenstoß war? Die Polizei: „Wir ermitteln in verschiedene die Richtungen. Die Ermittlungen dauern noch an.“ (dg)