Eine Autofahrerin aus Hamburg hat am Dienstagvormittag mehrere Kollisionen in Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verursacht. Anschließend brach die 50-Jährige bewusstlos zusammen und starb.

Die Hamburgerin habe nach ersten Erkenntnissen am Dienstag ihre 80-jährige Mutter am Markt in Strasburg vor der Apotheke absetzen wollen. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Strasburg: Autofahrerin bricht tot zusammen

Dann beschleunigte sie das Auto – nach ersten Erkenntnissen wegen gesundheitlicher Probleme – allerdings stark, so dass es nacheinander mit Fahrzeugen, Absperrpollern und einem Verkehrsschild kollidierte. An einem Verkehrsschild sei das Fahrzeug letztlich zum Stehen gekommen.

Die Fahrerin sei noch selbstständig aus dem Wagen gestiegen, dann aber bewusstlos zu Boden gefallen. Reanimationsversuche seien erfolglos geblieben.

Die 50-Jährige starb noch im Krankenwagen. Die Mutter blieb nach Polizeiangaben unverletzt. (dpa/fbo)