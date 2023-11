Dank GPS-Gerät: Polizei macht Fund in Lastwagen

Ein GPS-Ortungsgerät brachte die Ermittler auf die Spur: In Hagenow hat die Polizei einen Lastwagen mit 20 vermutlich gestohlenen Fahrrädern entdeckt.

Die Beamten nahmen den 38 Jahre alten Fahrer am Mittwochabend in Westmecklenburg fest, wie die Polizei in Ludwigslust am Donnerstag mitteilte. Ersten Schätzungen zufolge ist der Fund insgesamt rund 10.000 Euro wert. Die Fahrräder sollten ersten Ermittlungen zufolge im Ausland verkauft werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Lkw rammt Unglücksbrücke in der HafenCity – Bahnverkehr vorübergehend unterbrochen

Der entscheidende Hinweis kam von einem der Bestohlenen, dessen Rad in der Region Hamburg entwendet worden war. Das Rad des Mannes hatte ein GPS-Ortungsgerät. Ein weiteres Rad konnte bereits einer Straftat aus der Lüneburger Heide zugeordnet werden. Gegen den Verdächtigen wurde Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls und Hehlerei erstattet. (dpa)