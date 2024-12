Gas-Attacke! Disco evakuiert – mehrere Besucher im Krankenhaus

Es waren nicht die heißen Rhythmen, die den Disco-Besuchern den Atem nahmen. Wegen plötzlicher Atembeschwerden bei Partygästen ist in der Nacht zu Sonntag eine Diskothek in Neukalen (Mecklenburgische Seenplatte) geräumt worden.

Die Polizei geht davon aus, dass in Veranstaltungsräumen eine bislang unbekannte Substanz versprüht wurde, die die Beschwerden auslöste.

Symptome hätten sich bei 13 Besuchern im Alter von 17 bis 26 Jahren gezeigt. Die Betroffenen seien am Einsatzort von Rettungskräften und Notärzten ambulant behandelt und in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, hieß es in der Mitteilung. Nachdem die ebenfalls alarmierte Feuerwehr dafür gesorgt habe, dass die Räumlichkeiten gründlich durchlüftet worden seien, sei die Evakuierung nach etwa einer Stunde aufgehoben und die Veranstaltung fortgesetzt worden.

Der unmittelbar betroffene Bereich der Diskothek sei jedoch vorsorglich gesperrt geblieben. Die Polizei hat nach eigenen Angaben Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen laufen, es werden Zeugen gesucht. (dpa/mp)