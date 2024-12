Das französische Duo hat sich acht Jahre Zeit für sein neues Album gelassen – die Wartezeit auf die Tour zu „Hyperdrama“ hat sich aber nicht nur akustisch gelohnt.

Seltsame Band – irgendwie immer schon in der Erbfolge von Daft Punk: Auch zwei Typen, Gaspard Augé und Xavier de Rosnay, allerdings ohne Maske. Der Sound anders, aber ähnlich: Discobasierter französischer House trifft Hardrock, trotz aller Futuristik im Sound und Auftritt sind beide Bands aber immer auch ein bisschen retro.

Bekannt wurden Justice 2006 mit der Hymne „We Are Your Friends“ (zusammen mit Simian) und dem ein Jahr später erschienenen Debütalbum „†“ (Cross) inklusive der Hit-Single „D.A.N.C.E“. Doch seitdem waren die Franzosen trotz zwei weiterer Alben ein bisschen in Vergessenheit geraten. Dieses Jahr jedoch haben sie sich nach acht Jahren mit „Hyperdrama“ zurückgemeldet. Musikalisch für viele Fans ebenbürtig mit dem Debüt, dabei aber deutlich erwachsener. Der größte Hit „Neverender“ ist in Zusammenarbeit mit Tame Impala entstanden.