Eine Frau und ihr Hund sind vor Usedom am Montagnachmittag von Rettungsschwimmern mit einem Boot gerettet worden.

Bei Trassenheide sei der Hund seinem abtreibenden Ball hinterhergeschwommen, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft mit. An dem unbewachten Strandabschnitt habe ablandiger Wind der Stärke fünf bis sechs geherrscht.

Windstärke sechs: Rettungsschwimmer retten Frau und Hund

Als die Frau ihren Hund retten wollte und hinterherschwamm, hätten der Ehemann und Badegäste per Telefon die Rettungsschwimmer verständigt. Diese nahmen die erschöpfte Frau und ihren Hund etwa 800 Meter vom Ufer entfernt in ihr Boot auf und brachten sie an den Strand. (dpa)