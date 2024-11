Frau sticht Nachbarin mit Küchenmesser in den Nacken – Polizei fesselt Angreiferin

Zwei Frauen gerieten nach ersten Erkenntnissen in einer Wohnung in Rostock in Streit. Plötzlich griff eine der beiden zu einem Messer und stach der anderen in den Nacken.

Eine Frau in Rostock soll ihrer Nachbarin mit einem Messer in den Nacken gestochen haben. Nach ersten Erkenntnissen griff die 50-Jährige im Streit zu einem in der Wohnung ihrer Nachbarin liegenden Küchenmesser, wie die Polizei mitteilte.

Frau nach Messerattacke in Rostock im Krankenhaus

Die 45-Jährige sei dadurch verletzt worden, habe aber weitere Angriffe abwehren können. Sie habe die Angreiferin überwältigt und die Polizei gerufen. Bis diese eintraf, hielt sie die 50-Jährige in Schach. Danach wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand war zunächst stabil.

Die Angreiferin wurde den Angaben zufolge zunächst von der Polizei gefesselt. Danach sei sie zu einem Arzt gebracht worden, der ihr Blut abnahm. Noch am Abend war die 50-Jährige in Absprache mit der Staatsanwaltschaft aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Beide Frauen waren nach Polizeiangaben betrunken. (dpa/mp)